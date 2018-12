Zoff: “Meret sembra un veterano. Serie A? Ringraziamo il Napoli, altrimenti…”

Dino Zoff, ex storico portiere anche della Nazionale, ha parlato a Il Mattino commentando il rendimento del giovane estremo difensore del Napoli Alex Meret reduce da un’ottima prestazione contro la sua ex Spal. Secondo l’ex numero uno, il classe è davvero un talento e può aspirare a diventare il migliore, anche con la maglia azzurra dell’Italia.

DA PORTIERE – Non poteva non dire la sua, da collega a collega. Zoff esalta il giovanissimo Meret: “Già da qualche anno circolavano storie interessanti su questo giovanotto. La nostra regione è piccola, tra gli addetti ai lavori i nomi girano in fretta. Quando l’ho visto all’opera con la Spal, ho capito che avrebbe avuto un futuro in qualche big. Tecnicamente? Ha senso della posizione e grande reattività. Soprattutto mi colpisce la sua calma nel gestire la difesa, eppure non è un veterano. Se è da Nazionale? È un ragazzo che possiede grande talento, se dimostra continuità non vedo perché non debba essere convocato in Nazionale”.

SERIE A – “Il Napoli? L’egemonia della Juventus è imbarazzante, già vincere tutti quei campionati di fila è un fatto anomalo. Quest’anno bisogna ringraziare gli azzurri, eppure sono a otto punti. Se escludiamo il livello di bianconeri e Napoli, la verità è che la qualità della concorrenza è diminuita. E non di poco”.