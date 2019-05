Caos B, Ghirelli attacca: “Playout? Grave decisione, conflitto d’interesse per Lotito. Lo Monaco…”

Una decisione che continua a far molto discutere, quella di annullare i playout di Serie B dopo la retrocessione all’ultimo posto del Palermo per irregolarità gestionali. Sulla questione è intervenuto anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

PERPLESSITÀ – “La decisione sui playout di B doveva essere presa solo dopo che la giustizia endofederale aveva terminato il suo iter, si è sempre agito così. Non si comprende come mai non sia stata coinvolta la governance FIGC nella decisione, rischiando di assestare al calcio italiano un colpo simile a quello del passato agosto. Si rischia di perdere la credibilità riacquisita in questi mesi con le riforme. Occorre rispettare gli interessi generali e non quelli di parte o dei singoli club. In Consiglio Federale ho rimarcato che vi è un conflitto di interesse da parte del presidente Lotito, con due leghe e due club. Questo ogni volta crea problemi. Fra l’altro, si tratta di un presidente che io stimo per come governa la Lazio e al quale ho fatto anche i complimenti per la vittoria della Coppa Italia. Lo scorso annoo, giustamente, Lo Monaco non parlò in Consiglio Federale essendo lui l’amminstratore delegato del Catania.Ora, come ha proposto Gravina, si deve attendere il parere del Collegio di Garanzia del CONI, per poi decidere se procedere o meno con i playout.