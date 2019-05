Caos Palermo, Albanese: “Sospendere i playoff”

È caos in Serie B. Il Palermo, al termine della stagione regolamentare, è stato retrocesso all’ultimo posto dal Tribunale Federale Nazionale a causa di irregolarità gestionali tra il 2014 e il 2017. Il club farà ricorso alla Corte Federale d’Appello e, nel frattempo, per bocca del presidente Alessandro Albanese, si aspetta la sospensione dei playoff, che dovrebbero prendere il via venerdì 17 maggio. Queste le parole raccolte da Sky Sport.

“SOSPENDERE I PLAYOFF” – “Ci aspettiamo che i playoff vengano sospesi ed abbiamo fatto ricorso per una loro sospensione cautelare, poi aspetteremo il secondo grado di giudizio: noi, malgrado tutto, continuiamo ad essere fiduciosi. La sentenza di primo grado ci è apparsa oltraggiosa”.