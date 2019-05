Cittadella, Diaw: “Felice per la prima doppietta ma per la A ancora bisogna faticare”

Il Ciitadella ha messo stasera una ipoteca importante per la storica promozione in Serie A avendo vinto il derby con il Verona nella finale di andata dei play off. Ai microfoni di Dazn l’autore della doppietta decisiva, Davide Diaw ha commentato la vittoria “Sono felice stasera per la mia prima doppietta con la maglia granata. Questa è la partita più importante di tutte per me. Non era assolutamente facile, giocavamo contro una squadra fortissima. Sono contento per la doppietta, è la mia prima tra i professionisti. Sappiamo che non è assolutamente finita, c’è ancora il ritorno in casa loro. Dobbiamo essere contenti di stasera ma restare sul pezzo, ci sono ancora novanta minuti e ci sarà battaglia. Il mister? C’è tanto di lui sia nella mia crescita che in quella della squadra. E’ un allenatore che cura molto i particolari e crede in tutta la rosa. Fa giocare anche compagni che non giocano da molto in partite così importanti. Paleari? Credo si sia meritato il premio di miglior portiere della Serie B. Bravo lui e bravi tutti”.