Cittadella, Venturato: “Vittoria importante ma a Verona bisognerà dare di più”

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ai microfoni della Rai ha commentato il successo per 2-0 nel match di andata della finale play off col Verona: “E’ stata una vittoria importante che ci permette di andare al Bentegodi con maggiore consapevolezza. Nel primo quarto d’ora siamo stati aggressivi e abbiamo giocato in modo straordinario, poi abbiamo sofferto il ritorno del Verona concedendogli delle occasioni ma il nostro portiere Paleari è stato superlativo. Affronteremo il ritorno che sappiamo sarà durissimo contro un avversario forte come il Verona. Prestazione nel complesso importante dei miei ma credo che possiamo fare meglio nella gestione del pallone domenica prossima. Sappiamo saper soffrire e dobbiamo fare qualcosa di più in fase di costruzione a Verona. Il ritorno non sarà partita semplice ma recuperiamo due squalificati e con la nostra identità pensiamo di fare quel passo per la A. Se giocheremo con umiltà possiamo provarci”.