Clamoroso: per il Palermo 20 punti di penalizzazione, quindi salva la Serie B

Colpi di scena continui che arrivano dai tribunali per la situazione del Palermo, che poi hanno naturalmente ripercussioni sull’intera Serie B: il secondo grado di giudizio ha cambiato la pena inizialmente inflitta dal Tfn. Ai rosanero vengono inflitti 20 punti di penalizzazione da scontare nel campionato cadetto appena terminato, per cui riescono a salvare la categoria, mentre in Serie C viene retrocesso direttamente il Foggia. Dunque, i playout verranno disputati da Venezia e Salernitana. Oltre alla penalizzazione, il Palermo dovrà pagare un’ammenda di 500mila euro. Ennesimo ribaltone per una storia davvero senza fine: solo l’altro ieri, lunedì 27 maggio, si era detto che i playout si sarebbero disputati fra Foggia e Salernitana, ed era confermato che i siciliani scendessero negli inferi della terza serie.