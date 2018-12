Cosenza-Benevento rinviata a domani per impraticabilità di campo

Il match fra Cosenza e Benevento previsto per oggi alle ore 18:00 non si giocherà causa la tanta pioggia caduta sulla città calabrese che ha reso il campo impraticabile. L’arbitro dopo aver fatto alcuni giri di campo facendo la prova con il pallone, ha deciso di rinviare il match di comune accordo con i due capitani. La gara è stata rinviata a domani alle 17. Lo comunica la Lega B dopo che il sopralluogo effettuato dall’arbitro Pillitteri ha confermato che non era possibile giocare sul terreno di gioco del Marulla.