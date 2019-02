Cosenza, Izco firma e l’ex compagno di squadra Papu Gomez fa una emozionante dedica

Mariano Izco riparte dalla Calabria e da Cosenza, club di Serie B che cerca la salvezza. Questo il comunicato del club rossoblu’: “La Società Cosenza Calcio comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Mariano Julio Izco, che approda in rossoblù a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2019″. L’ex compagno dell’argentino ai tempi del Catania, Alejandro Gomez, ha lasciato un messaggio su Instagram al suo grande amico: “Sei un uomo e professionista vero. Era più facile restare a casa, ma non hai mollato di un centimetro. In bocca al lupo fratello, sei un esempio per tutti noi. Cosenza, da oggi hai un tifoso in più”. E i tifosi del Cosenza si augurano che le belle parole del Papu siano di buon auspicio.