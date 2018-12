Crotone, Oddo: “Ecco perchè mi sono dimesso”

Il Crotone continua la sua difficile stagione. L’ex tecnico Massimo Oddo ha voluto salutare la città e la società calabrese con un post sul suo profilo Facebook. “Io e il mio staff abbiamo profuso il massimo impegno e la massima professionalità sin dal primo giorno, abbiamo scommesso su questa squadra perché ne eravamo convinti, purtroppo dispiace non essere riusciti ad incidere nelle gambe, ma soprattutto nella testa. Abbiamo ritenuto prendere la via delle dimissioni dal momento in cui non ritenevamo più ci fossero le condizioni tecniche per andare avanti. Ringraziamo la famiglia Vrenna, tutta la società per l’opportunità concessa, ed i tifosi del Crotone che ci hanno da subito accolti bene. Un grande in bocca al lupo e forza Crotone”.