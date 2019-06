DAZN, weekend di grande sport: Venezia-Salernitana, motori e tanto altro…

Il weekend di DAZN è iniziato ed è pronto ad offrire eventi esclusivi per tutti i gusti. Calcio, motori, boxe e molto altro.

TUTTO IL CALCIO – Le emozioni del calcio italiano non sono per nulla finite. Su DAZN sarà un weekend ad alto tasso di tensione. Infatti, sarà possibile seguire sulla piattaforma di streaming l’ultimo atto del playout di Serie B tra Venezia-Salernitana. Gara che si annuncia incredibile quella che DAZN trasmetterà in esclusiva, domenica alle 18.00. Il Venezia di Serse Cosmi ospita la Salernitana, nella gara di ritorno dei playout di Serie BKT, con la necessità di rimontare la sconfitta per 2-1 nel match di andata per restare nella serie cadetta. Ma su DAZN il calcio è anche all’estero con le sfide della Major League Soccer americana.

BOXE – In diretta su DAZN anche la grande boxe, che vedrà sfidarsi nei pesi medi il kazako Gennady ‘GGG’ Golovkin e il canadese Steve Rolls, nella notte tra sabato e domenica a partire dalle 3:00 dal Madison Square Garden di New York. Sempre nella stessa notte, a partire dalle 4:00, per i fan delle MMA ecco l’appuntamento con UFC 238, in diretta da Chicago. Nel main event l’americano Henry Cejudo sfiderà il brasiliano Marlon Moraes, con in palio il titolo UFC dei pesi gallo.

MOTORI – Ampio spazio su DAZN anche ai motori. Protagonista assoluto Andrea Dovizioso che questa volta lascia la moto per darsi alle quattro ruote dove, a Misano, si correrà il DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), il campionato tedesco turismo. Le due gare sono in programma sabato e domenica, sempre alle 13:30.

Nel palinsesto motoristico di DAZN anche la DXC Technology 600 della IndyCar Series da Fort Worth (Texas), domenica dalle 2:45, e la NASCAR, sempre domenica, a partire dalle 20:00, che farà tappa nel Michigan per FireKeepers Casino 400.

