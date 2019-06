Frosinone, addio Baroni: non sarà il tecnico della prossima stagione

Retrocessione in Serie B nonostante il coraggio e, a tratti, il bel gioco. Il Frosinone ha pagato l’inesperienza e un inizio non troppo felice in campionato e la prossima annata ripartirà dalla serie cadetta. Il lavoro di Moreno Longo e quello successivo di Marco Baroni non è bastato per rimanere nel massimo campionato italiano.

Nonostante le ultime prove incoraggianti, la società del patron Stirpe ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica e affrontare la prossima Serie B sotto un’altra guida. Come riporta Sky, infatti, Baroni non rimarrà più al Frosinone. L’allenatore toscano, ex Benevento, ha altre offerte che valuterà nelle prossime ore. La decisione ufficiale, che era prevista inizialmente per la giornata di lunedì, è arrivata, invece, pochi minuti fa.