Frosinone-Cittadella, le probabili formazioni

Il Frosinone torna davanti ai propri tifosi dopo la beffa subita contro il Foggia nell’ultima di campionato. Oggi allo Stirpe saranno in 15mila a sostenere i gialloblu che hanno ottenuto il pareggio sul terreno del Cittadella, nel match di andata della semifinale playoff di B. Veneti che in trasferta (11 vittorie) sono stati i migliori del campionato. Ci vorrà un grande Frosinone per eliminare il “Citta” dalla corsa alla Serie A. Longo confida nei suoi uomini e nella spinta dei tifosi per evitare sorprese visto che ai laziali basterà non perdere per andare avanti nella competizione.

Queste le probabili formazioni:

Squadre in campo alle 21

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Terranova. Krajnc; M.Ciofani Sammarco, Gori, Chibsah, Crivello; Ciano, Dionisi. A disposizione: Bardi, Russo, Besea, Maiello, Frara, Soddimo, Beghetto, Volpe, Matarese, Verde, Citro. All. Longo

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Schenetti, Iori, Bartolomei; Chiaretti; Vido, Kouamé. A disposizione: Paleari, Liviero, Pezzi, Pelagatti, Lora, Maniero, Pasa, Fasolo, Strizzolo, Arrighini. All. Venturato

ARBITRO: Nasca di Bari