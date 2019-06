Hellas Verona-Cittadella, le formazioni ufficiali

Che partita che ci aspetta questa sera allo Stadio Marcantonio Bentegodi, l’ultima per quanto riguarda i playoff di Serie B. In campo Hellas Verona e Cittadella alle ore 21.15 per decretare la terza squadra promossa in Serie A dopo Brescia e Lecce: nel derby veneto partono in vantaggio i granata di Venturato, che all’andata al Tombolato si sono imposti per 2-0 con doppietta di Diaw. Sarebbe la prima, storica volta in A per la squadra dell’omonimo comune in provincia di Padova di circa 20mila abitanti. Ultima per monte ingaggi del campionato cadetto, è vicinissima ad un traguardo clamoroso, frutto di un lavoro societario oculato e perfetto.

Il Verona di Aglietti è chiamato alla rimonta: servono 2 gol di distacco per tornare in massima serie dopo un solo anno di purgatorio, poiché in caso di parità di gol nella doppia sfida sarà promossa la squadra meglio classificata nella regular season. Gli scaligeri sono arrivati al quinto posto, pur qualificandosi per i playoff nel corso degli ultimi minuti nel 2-1 col Foggia.

Ecco le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Zaccagni, Gustafson, Henderson; Laribi, Di Carmine, Di Gaudio. All. Aglietti

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Siega, Iori, Branca; Panico; Moncini, Diaw. All. Venturato