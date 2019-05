Lecce esulta: dopo sette anni è tornato in Serie A. Palermo ai play off Foggia in C

Il Lecce festeggia il ritorno in Serie A. I giallorossi in uno stadio stracolmo con più di 28.000 spettatori, hanno chiuso il campionato con una vittoria che è valsa la promozione. La squadra del tecnico Fabio Liverani ha superato lo Spezia al Via del Mare, col punteggio di 2-1 grazie ai gol di Petriccione e La Mantia, reti che hanno sancito il nono salto del club giallorosso nella massima divisione. Bissato il record di Gianpiero Ventura con il doppio salto nel 95-97. Oggi un intero territorio si è mobilitato per spingere Mancosu e compagni a chiudere i conti dopo una stagione fantastica. Da matricola ambiziosa, con l’obiettivo di raggiungere una tranquilla salvezza, il Lecce si è trasformato subito nella mina vagante della Serie B. La squadra che lo scorso anno aveva vinto il campionato di C, è stata rinforzata con nomi di peso nella spina dorsale: dal difensore Fabio Lucioni, arrivato dal Benevento, all’attaccante Andrea La Mantia, una delle rivelazioni del campionato, passando per Panagiotis Tachtsidis, tornato in Italia dopo l’esperienza al Nottingham Forest.

PALERMO AI PLA OFF -Niente da fare per il Palermo che, invece, se la vedrà ai playoff con Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella per conquistare l’ultimo pass per la massima serie.

SALVEZZA – Il Venezia nei minuti finali ribalta lo svantaggio sul campo del Carpi già retrocesso, trova il successo e spedisce il Foggia in Serie C centrando i playout dove affronterà la Salernitana che cade sul campo del Pescara.

RISULTATI SERIE B

Brescia-Benevento 2-3

Carpi-Venezia 2-3

Crotone-Ascoli 3-0

Lecce-Spezia 2-1

Padova-Livorno 1-1

Palermo-Cittadella 2-2

Perugia-Cremonese 3-1

Pescara-Salernitana 2-0

Verona-Foggia 2-1

CLASSIFICA FINALE SERIE B: Brescia 67, Lecce 66, Palermo 63, Benevento 60, Pescaraa 55, Verona 52, Spezia 51, Cittadella 51, Perugia 50, Cremonese 49, Cosenza 46, Crotone 43, Ascoli 43, Livorno 39, Salernitana 38, Venezia 38, Foggia 37, Padova 31, Carpi 30.