Lecce, Liverani: “Penso che il Var sia opportuno anche in Serie B”

Al ‘Via del Mare’ il Lecce ha battuto nel pomeriggio di misura il Padova. “Credo che il 3-2 sia un risultato non giusto per quello che si è visto sul campo – le parole di Fabio Liverani, tecnico dei salentini, riportate da pianetalecce.it -. Abbiamo preso il primo rigore su un fallo in precedenza su Meccariello, il secondo è stato molto dubbio. Abbiamo giocato un primo tempo discreto, il secondo è stato interpretato molto bene sul piano del palleggio. Lecce sfortunato con gli arbitri? Credo che non sia il nostro periodo fortunato e penso che il Var sia opportuno anche in Serie B. Stimo molto Volpi che ci ha arbitrato anche in C, ma oggi c’è stato più di un abbaglio. Questa squadra passa il Natale seconda in classifica in Serie B. Si chiude uno splendido 2018, ma ad oggi siamo ancora incompiuti per il sogno Serie A. In questa città deve passare che quello che stiamo facendo è straordinario“.