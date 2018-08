Livorno, un campione del mondo per l’attacco: Gilardino in pole position

Il 25 agosto dovrebbe iniziare la nuova Serie B a 19 squadre. Tra queste ci sarà il Livorno di Lucarelli che starebbe pensando ad un vero bomber affermato per l’attacco: Alberto Gilardino. Il centravanti di Biella è svincolato e potrebbe gradire la piazza dopo l’esperienza con lo Spezia.

IDEA – Il Livorno riposerà al primo turno, dunque avrebbe tutto il tempo di dedicarsi al calciomercato in entrata. Il club toscano, secondo quanto riferito da Sky Sport, starebbe infatti pensando ad Alberto Gilardino in alternativa a Floro Flores. Il centravanti di Biella è attualmente svincolato dopo l’esperienza con lo Spezia nella passata stagione, e può essere preso a costo zero. Classe 1982, reduce da una stagione in cui ha segnato 6 reti in Serie B in 16 presenze, Gilardino cerca una nuova avventura e non ha ancora intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Con 231 goal complessivi in carriera, di cui ben 188 nella sola Serie A, il bomber vanta anche il titolo di Campione del Mondo con l’Italia di Lippi. A Livorno ritroverebbe due vecchi compagni di squadra come Dainelli e Diamanti, e questo potrebbe rappresentare una motivazione in più per lui ad accettare la proposta della società toscana.