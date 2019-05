Palermo, Albanese: “Tifosi, tenete duro. Torneremo in A”

Ore concitate in casa Palermo. I rosanero, dopo aver ottenuto sul campo il terzo posto, sono stati condannati alla retrocessione in Serie C dal TFN per irregolarità amministrative tra il il 2014 e il 2017. Il tutto in attesa dell’esito del ricorso, con il patron Alessandro Albanese che ha così parlato ai microfoni si Radio Anch’io Sport.

ATTESA – “C’è una città in subbuglio per il ricorso, c’è grandissima attesa. Ci aspettiamo che vengano rispettate le regole, invocando l’equità di trattamento: il verdetto ci attendiamo venga ribaltato. Crediamo nella giustizia e aspettiamo con trepidazione la sentenza. La nuova società ha provveduto subito a ricapitalizzare”.

TIFOSI – “Devono tenere duro, porteremo avanti questa squadra e riusciremo a portarla nuovamente nella categoria che merita, che è la Serie A”.