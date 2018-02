Palermo, dopo il terzo k.o. squadra in ritiro

Il Palermo dopo tre sconfitte consecutive rischia di allontanarsi paurosamente dalla zona promozione diretta in Serie A. L’Empoli ha vinto oggi e domani il Frosinone battendo l’Ascoli raggiungerebbe la capolista toscana staccando di sei punti i rosanero. Il tecnico Tedino non rischia il posto almeno in attesa della risposta della squadra nel prossimo turno contro la Pro Vercelli, ma intanto il Palermo va in ritiro a Coccaglio per riflettere e ricaricare le pile.