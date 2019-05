Palermo, imprenditori locali a supporto del club: pronti 3 milioni di euro

Il Palermo ha reso noto l’interesse di alcuni imprenditori e professionisti locali ad acquisire una parte delle quote societarie immettendo liquidità nelle casse della club rosanero.

Secondo quanto riporta una nota della società, una cordata di imprenditori e professionisti avrebbe intenzione di versre 3 milioni di euro nelle casse del club: “Una cordata di imprenditori e professionisti locali ha già dato disponibilità ad acquisire, in modi e termini da definire, un pacchetto di azioni dell’U.S. Città di Palermo per un controvalore complessivo pari ad euro 3.000.000,00. Essendo tale trattativa in via di definizione, la suddetta cifra non è ancora stata depositata nelle casse del club rosanero”.

L’ingresso della cordata era già stato annunciato dalla nuova società, nelle vesti del presidente Alessandro Albanese, il giorno della presentazione ufficiale di Arkus Network alla stampa al Mondello Palace Hotel.