Palermo in C, Ilicic non dimentica i rosanero e posta una foto su Instagram

Deve molto al Palermo Josip Ilicic, oggi pilastro dell’Atalanta di Gasperini ma che non ci sarebbe mai arrivato senza l’esperienza in rosanero. Fu infatti la società siciliana di Zamparini a portarlo in Italia nell’estate del 2010 dal Maribor per una cifra intorno ai 2,2 milioni di euro. Ed è per questo che lo sloveno, che ha compiuto 31 anni a gennaio, su Instagram ha voluto dedicare un pensiero alla squadra che oggi è stata retrocessa direttamente in Serie C dal Tfn. La foto pubblicata lo vede esultare dopo uno dei 25 gol segnati con il Palermo nelle tre annate trascorse in Sicilia, la didascalia recita semplicemente un cuore. Può sembrare poco, invece significa tantissimo: Ilicic non ha mai dimenticato il Palermo, questo è il messaggio che ha voluto far passare a tutti i suoi fan. Bellissimi i messaggi nei commenti, l’amore è ricambiato.