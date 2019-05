Palermo, mille tifosi a Roma per la sentenza della Corte Federale d’Appello

Un vero e proprio esodo in terra romana. Saranno infatti circa mille i tifosi del Palermo che, nella giornata di domani, raggiungeranno la capitale per attendere il verdetto della Corte Federale d’Appello, chiamata a decidere sulla retrocessione in Serie C dei siciliani stabilita dalla sentenza di primo grado. I supporters raggiungeranno Roma con tutti i mezzi, manifestando la loro vicinanza alla squadra in un momento quanto mai delicato.

OTTIMISMO – Nel frattempo, in casa rosanero si respira un cauto ottimismo dopo che la Cassazione ha dichiarato regolare l’operazione Mepal-Alyssa. Il club, a questo punto, mira a far decadere la sentenza di primo grado, dimostrando l’inesitenza del reato di falso in bilancio.