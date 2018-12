Palermo, Puscas: “Voglio giocare in Premier League e diventare capocannoniere”

L’attaccante del Palermo George Puscas, sta facendo un buon campionato in Sicilia dopo essere arrivato la scorsa estate dal Novara. Dodici presenze e 3 gol per il bomber romeno che vuole seguire il percorso di Mutu, ex centravanti del Chelsea. Il nazionale 22enne si è integrato bene a Palermo ma insegue un sogno:”Voglio giocare in Premier League, è un sogno da bambino. Sono sicuro che ci arriverò un giorno a giocare in Inghilterra. Voglio essere il capocannoniere in un campionato forte come quello inglese”.