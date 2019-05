Fumata grigia per quanto riguarda il verdetto della Corte Federale d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Palermo sulla retrocessione in Serie C inflitta dal TFN al club rosanero. Il presidente Santoro si è infatti astenuto a causa di alcuni articoli denigratori nei suoi confronti, con la sentenza quindi che slitta e che sarà presa da un giudice differente. La nuova udienza, si apprende, verrà effettuata il 29 maggio.