Palermo-Venezia, le probabili formazioni

Il Palermo davanti al suo pubblico vuole fare una grande prestazione contro il Venezia e ottenere la qualificazione alla finale playoff per la A. All’andata finì 1-1 e i rosanero hanno a disposizione due risultati su tre per chiudere i conti. Il tecnico rosanero Roberto Stellone sembra non avere dubbi. Il suo Palermo non deve fare calcoli, anche se la parola magica è una sola: equilibrio.

Queste le probabili formazioni:

Così in campo alle 18.30

PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Rajkovic, Bellusci, Aleesami; Rolando, Murawski, Jajalo, Coronado; Nestorovski, La Gumina. A disposizione: Posavec, Dawidowicz, Struna, Accardi, Ingegneri, Szyminski, Chochev, Fiordilino, Gnahorè, Balogh, Trajkovski, Moreo. Allenatore: Roberto Stellone.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Suciu, Garofalo; Marsura, Geijo. A disposizione: Russo, Vicario, Frey, Cernuto, Zampano, Del Grosso, Bentivoglio, Soligo, Fabiano, Falzerano, Zigoni, Litteri. Allenatore: Filippo Inzaghi.