Perugia, Oddo è il nuovo allenatore

Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Perugia. L’ex terzino campione del mondo nel 2006 prende il posto di un altro eroe di Berlino, Alessandro Nesta, tornando in panchina dopo l’ultima, breve esperienza a Crotone, durata appena sette gare tra il novembre ed il dicembre 2018. Per lui, in precedenza, esperienze anche con Pescara e Udinese.

IL COMUNICATO – Questo il comunicato ufficiale del club umbro:

“A.C. Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Massimo Oddo fino al 30 giugno 2021.

Mister Oddo ha iniziato la sua carriera da allenatore a partire dal 2013, nelle giovanili del Genoa. L’anno successivo assume l’incarico da tecnico della Primavera del Pescara. A maggio del 2015 Oddo è chiamato sulla panchina della prima squadra subentrando all’esonerato Baroni. Nella stagione successiva Oddo resta alla guida della prima squadra abruzzese ottenendo a fine stagione la promozione in massima serie.