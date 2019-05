Playoff Serie B, il Cittadella affonda lo Spezia e vola in semifinale

Al via il playoff di Serie B e subito una sorpresa: allo stadio Alberto Picco, lo Spezia cade in casa sotto i colpi del Cittadella, trascinato dalla doppietta di Moncini. Gli ospiti vinicono e volano in semifinale, dove incontreranno il Benevento.

LA GARA – Subito ospiti in vantaggio con Moncini al 22′ che apre in due la gara in favore della squadra di Venturato. Sullo 0-0, però, era stato lo Spezia a sprecare il gol del vantaggio con Gyasi che si era fatto ipnotizzare da Paleari. Nella ripresa parte fortissimo la squadra di Marino, che trova il pareggio con Maggiore in mischia in aria di rigore. Ma la squadra di casa non ha fatto i conti ancora con Moncini, che con un tap-in, fa 2-1. Ci sarebbe spazio anche per il 3-1, però il Var, presente ai playoff, annulla giustamente per fuorigioco. I liguri ci provano con Galabinov, ma il palo e un super Paleari infrangono i sogni promozione. Il Cittadella va avanti, lo Spezia termina qui la sua stagione.