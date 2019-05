Salernitana, Ventura più di una tentazione per la panchina

La Salernitana vuole voltare pagina dopo una stagione negativa. Per farlo potrebbe affidarsi alla guida esperta di Gian Piero Ventura.

La situazione della società è ancora da capire, con l’ipotesi Serie C ancora in ballo nel caso in cui il Coni dovesse decidere per la disputa dei playout, ma nelle intenzioni del patron Lotito pare proprio esserci l’ex ct dell’Italia e ex allenatore del Chievo che vanta ottimi rapporti sia con il presidente sia con il direttore generale, Angelo Fabiani.