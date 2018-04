Sampdoria, obiettivo Zajc dall’Empoli

In Serie B è nata una stella: Miha Zajc. Il trequartista dell’Empoli, secondo Sampnews24.com, piace alla società di Massimo Ferrero che potrebbe acquistarlo nella prossima estate.

TALENTO CRISTALLINO – Classe ’94, trequartista sloveno, Miha Zajc ha impressionato tutti in questa stagione. La sua annata con la maglia dell’Empoli è stata da incorniciare. Il giocatore si è rivelato essere uno dei prospetti più interessanti della categoria cadetta. Con 8 gol e 11 assist ha aiutato la squadra del tecnico Andreazzoli a posizionarsi in solitaria al primo posto con 76 punti totali e a candidarsi per la promozione diretta in Serie A.

MERCATO – La sorprendente stagione dell’Empoli e del talento sloveno hanno attirato le attenzioni di diversi club. Tra questi c’è anche la Sampdoria di Massimo Ferrero che aveva seguito il trequartista già nel mercato di gennaio. Tra le varie idee degli uomini mercato blucerchiati ci sarebbe quella di acquistare il giovane empolese ma di lasciarlo ancora una stagione nel club toscano in modo da farlo ambientare al massimo campionato italiano e averlo pronto nella stagione successiva o addirittura, in caso di vero e proprio exploit del giocatore, monetizzare ulteriormente più avanti. Ma il club doriano dovrà fare molta attenzione anche ad altre due rivali che si sarebbero mosse per Zajc. Napoli e Fiorentina sarebbero infatti molto interessate al trequartista e potrebbero generare una vera e propria asta.

EMPOLI – Anche la società empolese ha detto la sua sulle questioni legate al mercato dei propri talenti tramite il numero uno, il presidente Fabrizio Corsi: “A determinare il futuro è sempre il mercato. Nell’ultimo mese sono stati oggetto di interesse, ma soprattutto da parte dei procuratori che promettono loro mari e monti. Né io né gli agenti però possiamo decidere il loro futuro: lo faranno loro stessi. Dico però con orgoglio che hanno la fortuna di giocare nell’Empoli e che la nostra credibilità gli porta dei vantaggi”.

