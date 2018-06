Serie B, al via i playoff: Cittadella-Bari, le probabili formazioni

Dopo le vicende sul caso-Bari, che hanno causato lo slittamento di una settimana dei playoff, oggi finalmente si parte. In campo nel primo dei due match in programma, ore 18:30, proprio la squadra pugliese che dopo la penalizzazione di due punti giocherà la prima in Veneto anzichè al San Nicola. Turno preliminare sempre avvincente, lo dice la storia dei playoff di B e un anno fa il Benevento è partito proprio da qui per ottenere la promozione in Serie A. In caso di parità dopo i 120′ andrà avanti il Cittadella che ha chiuso con un miglior piazzamento il campionato.

Queste le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Pelagatti, Benedetti; Bartolomei, Iori, Settembrini; Schenetti; Kouamè, Vido. A disposizione: Paleari, Pezzi, Pasa, Adorni, Lora, Fasolo, Maniero Chiaretti, Arrighini, Strizzolo. Allenatore: Roberto Venturato.

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, Balkovec; Tello, Basha, Henderson; Galano, Nenè, Cissè. A disposizione: De Lucia, Berardi, Anderson, Diakite, Oikonomou, Cassani, Busellato, Iocolano, Improta, Brienza, Kozak, Floro Flores. Allenatore: Fabio Grosso.