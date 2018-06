Serie B, Ascoli salvo retrocede l’Entella

Il penultimo verdetto della Serie B è arrivato stasera. A retrocedere in C insieme a Novara, Pro Vercelli e Ternana, è l’Entella che stasera ha pareggiato sul terreno dell’Ascoli 0-0. Il risultato a reti bianche consente ai marchigiani di Cosmi di ottenere la salvezza, in virtù del miglior piazzamento in campionato, visto che all’andata era finita anche in parità. Tanti i tifosi allo stadio stasera con circa più di 10 mila sostenitori bianconeri e più di 250 arrivati dalla Liguria.