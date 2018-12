Serie B, Balata: “Serve riduzione squadre per gestire al meglio il calendario”

Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata ha parlato attraverso RMC Sport a margine del Consiglio Federale presso la FIGC a Roma. Tra i temi fondamentali che verranno trattati nel corso dei prossimi incontro, sicuramente il format della serie cadetta che lo stesso numero uno ha intenzione di riformare.

MODIFICHE – “Il format della Serie B? Oggi non era possibile fare valutazioni più approfondite perché l’argomento non è stato ancora sviluppato. Bisogna fare un passaggio all’interno dei nostri mondi e delle leghe, trovando una soluzione che tenga conto delle specificità e esigenze di tutti. Dunque anche delle nostre. La Lega di B è per la riforma dei campionati e per la ristrutturazione del calcio. Il numero delle squadre ve lo diremo più avanti, dopo la discussione in assemblea. Certamente serve una riduzione per un calcio più sostenibile con un campionato e un calendario più gestibile. Serve poi maggiore tutela per i calciatori e per i tifosi, è arrivato il momento di fare questa riflessione e dare un seguito a tutto ciò che si dice”.