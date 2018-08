Serie B, clamorosa decisione in arrivo: blocco dei ripescaggi?

Se venisse confermata questa ipotesi, sarebbe un dramma sportivo per il Catania che festeggia da giorni la Serie B. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, sempre ben informato, ha scritto su Twitter che la Lega B ha deciso di bloccare i ripescaggi e far partire il campionato di B a 19 squadre dopo il default di Avelllino, Bari e Cesena. Aggiornamenti sono in corso e più tardi se ne saprà di più.

BALATA- Mauro Balata presidente della Lega cadetta, ha chiarito la sua posizione in merito, dando nuovo slancio alla proposta di ridurre in numero di società partecipanti alla B: “Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere accolta per diverse ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessuna conseguenza sugli altri campionati. Quindi chiediamo di ridurre il numero di società senza ripescaggi e senza incidere sul meccanismo di promozioni e retrocessioni, non impattando sulle altre leghe”.