Serie B, Diamanti-show: il Benevento cade a Livorno 2-0

Il posticipo della 27° giornata di Serie B si è concluso 2-0 per il Livorno sul Benevento. Un colpo salvezza importantissimo per i toscani, che hanno potuto godere di un Alessandro Diamanti in stato di grazia: prima, al 20′, mancino straordinario dalla distanza che si è infilato nell’angolino (Montipò non ha potuto farci nulla), poi al 31′ ha servito l’assist pregevole per la testa di Gonnelli. Arrivare 2-0 all’intervallo è stato decisivo, perché nella ripresa il Livorno ha dovuto “solo” contenere la reazione della squadra di Bucchi, mai davvero pericolosa se non con Armenteros al minuto 82, quando ha colpito il palo da posizione assai defilata.

CLASSIFICA – Il Benevento non perdeva dal 9 dicembre scorso (1-0 in casa contro l’Hellas Verona), dal quel momento aveva conquistato 6 vittorie e 4 pareggi. Lo stop di Livorno significa restare a quota 43 punti in classifica, al quarto posto (-2 dalla promozione diretta); i toscani salgono a 26, alla pari di Venezia e Foggia, a -1 dalla zona che invece regalerebbe la permanenza in categoria senza passare dai playout. È da novembre che il Livorno non perde al Picchi, segno che la salvezza può davvero passare dal fortino di casa propria.