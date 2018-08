Serie B, format a 19 squadre può portare al commissariamento. Inizia settimana decisiva. Gli scenari

Domani dovrebbero essere resi noti i calendari di Serie B per la stagione 2018/19 con l’organico a 19 squadre. Ma il condizionale è d’obbligo. Non è ancora chiaro se il torneo cadetto vedrà la partecipazione di 19, 22 o persino 24 squadre. La Lega B ha già comunicato che si partirà a 19 ma la Figc aspetta prima di dare il responso definitivo dopo aver comunicato ufficialmente lo scorso 3 agosto che si parte con il format classico a 22. Il commissario straordinario Roberto Fabbricini, ieri, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, “ha trascorso la giornata facendo riservatissimi sondaggi soprattutto in campo legale. Perché c’è un problema prima di tutti gli altri: quanto rischierebbe la Federcalcio, in termini di ricorsi e richieste di risarcimento, ad assecondare la «cura dimagrante» a cui la Serie B vuole sottoporsi per evitare l’«insostenibilità del sistema» evidenziata dalla resa di Bari, Cesena e Avellino?”

Intanto il pronunciamento del Collegio di garanzia, il terzo grado della giustizia sportiva, con il rinvio al 7 settembre di una decisione nel merito sulla «ripescabilità» di Novara e Catania, ha complicato la situazione. Difficile ipotizzare che si attenda la prima settimana di settembre per far partire il campionato. Fermare la Serie B significherebbe conseguentemente stoppare pure la C. Senza dimenticare gli effetti sul contratto con Dazn. La soluzione «fermi tutti» sarebbe stata dunque scartata al primo colpo. La prudenza è massima prudenza per non intrappolare la Figc nella ragnatela dei ricorsi. Così ieri la giornata è stata una nuova altalena, un analizzare i pro e i contro dei due scenari. Peraltro, nell’ipotesi delle 22 squadre, c’è anche da verificare quale sarà l’atteggiamento della B. Che insistendo con i calendari a 19 rischierebbe persino il commissariamento per violazione dei regolamenti federali. Ma è un’eventualità estrema che nessuno prende al momento in considerazione. La prossima settimana sarà sicuramente quella decisiva. Un Ferragosto di passione per i tifosi dei club che attendono i ripescaggi.