L’incertezza del ripescaggio in Serie B per Catania, Ternana e Siena è forte ma i tre club (in attesa che si uniscano anche altre società) alzano la voce dopo le parole del presidente della Lega Balata che vuole un campionato a 19 squadre. Così a Roma domani alle 15, si terrà una conferenza stampa congiunta dei sodalizi interessati alla riammissione al torneo cadetto. La conferenza stampa si terrà nella Sala Meeting dell’Hotel Crowne Plaza di Roma.