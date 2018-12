Serie B, i risultati della 16a giornata: tris di pareggi nelle sfide delle 15

Dopo il 3-1 del Foggia alla Cremonese nel match disputato ieri, nelle gare del pomeriggio di Serie B, valide per la 16^ giornata del campionato cadetto, solo pareggi in tutte e tre le sfide. Non si fanno male Ascoli-Cittadella, Palermo-Livorno e Perugia-Spezia, tutte terminate con lo stesso punteggio di 1-1.

Ecco nel dettaglio tutte le partite:

Ascoli-Cittadella 1-1 (Schenetti (C); Ardemagni (A))

Palermo-Livorno 1-1 (Moreo (P); Raicevic (L))

Perugia-Spezia 1-1 (Vido (P); Gysai (S))

Cosenza-Benevento chiuderà la giornata di anticipi del sabato alle 18.