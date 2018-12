Serie B, i risultati della 19^ giornata: volano Cremonese e Pescara. Palermo col minimo sforzo. Ascoli all’ultimo respiro

Ultimo turno del 2018 per la Serie B. La 19^ giornata ha visto gli ampi successi di Cremonese, poker al Perugia, e del Pescara altro poker, questa volta alla Salernitana. Vittoria di misura del Palermo sul campo del Cittadella. Pari, invece, nelle sfide Venezia-Carpi e Foggia-Verona. Succede di tutto in Ascoli-Crotone dove Ganz al quinto minuto di recupero mette a segno la rete del 3-2 finale per i padroni di casa.

Palermo che resta in vetta alla classifica con 37 punti, seguito da Pescara e Brescia.

Ecco tutti i risultati in attesa di Benevento-Brescia, Livorno-Padova e Spezia-Lecce:

Foggia-Verona 2-2

Venezia-Carpi 1-1

Ascoli-Crotone 3-2

Cittadella-Palermo 0-1

Cremonese-Perugia 4-0

Salernitana-Pescara 2-4