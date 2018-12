Serie B, il Benevento annienta un Crotone in piena crisi: 3-0

Il Benevento annienta il Crotone. Questa la sintesi della gara che ha chiuso il diciassettesimo turno del campionato di Serie B, con i campani che hanno travolto per 3-0 i calabresi. Al Vigorito non c’è stata partita, con la squadra di Bucchi che si è portata in vantaggio già al 9′ minuto grazie ad una rete di Insigne. Nella ripresa la Strega ha chiuso i conti prima con un rigore trasformato da Coda e poi con un gol di Buonaiuto. Il Benevento, che sale a quota 25 portandosi in piena zona playoff, può tornare così a festeggiare la vittoria dopo tre gare in cui aveva raccolto appena due punti. Per il Crotone di Oddo invece è crisi senza fine: quinta sconfitta nelle ultime otto gare, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 20 ottobre. E la classifica fa sempre più paura.