Serie B, il Cittadella è la prima semifinalista: eliminato il Bari

Si è appena concluso il turno preliminare dei playoff di Serie B. Allo stadio Tombolato, il Cittadella vola in semifinale dove affronterà il Frosinone di Moreno Longo. Nel corso del primo tempo il Bari parte subito forte, ma i primi 45′ terminano a reti inviolate. Nella ripresa invece il club ospite riesce a trovare il vantaggio grazie alla rete di Galano al 51′, ma passano solo pochi minuti e Bartolomei, autore di una doppietta, trova sia il gol del pareggio sia quello del raddoppio (59′ e 69′). Il risultato sembra ormai deciso, quando Brienza riapre la sfida con la rete del 2-2 che vale i supplementari. Il risultato però non cambia e il Cittadella passa il turno per la gioia dei tifosi presenti.

CITTADELLA-BARI 2-2

Marcatori: 51′ Galano (B), 59′ e 69′ Bartolomei (C), 88′ Brienza (B)