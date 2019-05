Serie B, il Verona batte il Perugia e va avanti nei play off

Sfida interminabile tra il Verona e il Perugia che dopo mille vicessitudini e polemiche che hanno caratterizzato il finale di stagione in Serie B, si sono trovate faccia a faccia nel primo turno dei play-off. Gara unica e successo al termine dei supplementari del Verona per 4-1 che prosegue il cammino nei play off promozione. Il Verona la sblocca nel primo tempo con Di Carmine, poi va più volte vicino al raddoppio nella ripresa con il Perugia in dieci (espulso Kouan). La squadra di Nesta, però, riesce a pareggiarla all’88’ con un rigore di Vido. Si va ai supplementari e gol di Empereur al 100′ poi nel finale del secondo tempo doppietta di Pazzini al 118′ e 120′.

TABELLINO