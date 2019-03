Il Verona conquista un’ottima vittoria in chiave promozione diretta nel match di Serie B giocato stasera. Al Curi è finita 2-1 per i gialloblu’. Sblocca il match Bianchetti, con un gran colpo di testa. Dopo 6′ Henderson controlla e calcia dal limite, superando Gabriel per la seconda volta. Verre riapre i conti nel finale, ma nonostante il forcing degli umbri la squadra di Grosso porta a casa tre punti vitali.