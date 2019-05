Serie B, in finale va il Cittadella che passa a Benevento

Clamorosa eliminazione dai play off del Benevento superato in casa dal Cittadella col punteggio di 3-0. La corsa per la promozione in Serie A per i sanniti si ferma qui mentre a sorpresa va avanti la formazione veneta. Delusione enorme al Vigorito per i supporters giallorossi che hanno sonoramente fischiato la propria squadra. Sanniti tramortiti dopo lo svantaggio iniziale siglato da Diaw, al quale hanno fatto seguito le reti di Panico e Moncini. Il Cittadella adesso si gioca la A e dovrà affrontare in finale il Verona o il Pescara.