Serie B, la Figc ha già deciso quante squadre parteciperanno al campionato

Sembra tutto già scritto: alla Serie B, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, al prossimo campionato parteciperanno 19 squadre. La decisione è stata sostanzialmente presa dal commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini. “In una storia piena di capriole e di colpi di scena, non si può escludere nulla, ma la direzione sembra ormai quella, in sintonia con la richieste di tutti i club della Serie B, non a caso prontissima a presentare stasera a Milano i propri calendari, ovviamente a 19. Potenziali ricorsi, rischi di richieste di risarcimento, diffide (quella della Lega Pro, che passa da 56 a 59 squadre, è stata già ufficializzata), accuse di aver violato le regole (l’Assocalciatori ha preso una posizione molto dura sulla vicenda) sotto il cavallo di Troia della sottile distinzione fra riduzione dell’organico e cambiamento del format, non hanno convinto Fabbricini a tenere la barra sulle 22 squadre, citate fino a dieci giorni fa come asticella invalicabile” riporta la rosea.

C’è un motivo che ha spinto il commissario straordinario della Figc Fabbricini per la B a 19 squadre: “scegliere l’opzione a 22, con le tre ricorrenti dentro (Ternana, Pro Vercelli, Siena), temporaneamente ritornate le prime ripescabili con il pronunciamento del Collegio di garanzia che ha rinviato la decisione nel merito al 7 settembre, avrebbe esposto la Figc al rischio di cause di Novara e Catania -riporta la Gazzetta dello Sport-. E naturalmente un eventuale allargamento a 24 o a 25 avrebbe fatto piombare la vicenda dal surreale al ridicolo. Meglio scegliere. Anche se la delibera di Fabbricini rischia di scatenare un putiferio”.