Serie B, lunedì i calendari a 19 squadre

Campionato a 19 squadre e lunedi’ calendari. Questa la scelta della Lega di Serie B che, in un comunicato, fa sapere: “i calendari del campionato Serie B 2018/19 saranno resi noti a Milano, nella sede di via Rosellini, lunedi’ alle ore 19 con l’organico previsto a 19 squadre. La Lega B, inoltre, si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e comportamenti e azioni antigiuridiche, illegittime e pregiudizievoli nei confronti della Lega e/o delle societa’ associate”. Il Catania resta fuori dalla Serie B così come le altre società che speravano nel ripescaggio.