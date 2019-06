Serie B, manca solo una squadra per completare l’organico per la stagione 2019-2020

La prossima Serie B sarà a 20 squadre e ormai l’organico è pressoché definito: manca all’appello solo una formazione, quella che vincerà il ritorno della finale playoff di Serie C sabato sera 15 giugno fra Trapani e Piacenza. Per il resto, salvo nuove decisioni da parte degli organi competenti, il campionato cadetto 2019-2020 sarà composto come di seguito, fra conferme, ritorni illustri e novità assolute. Occhio alle situazioni di Foggia e Salernitana, ancora ignote, e al Venezia, che ieri dopo il playout perso ha annunciato tramite il suo presidente Tacopina che farà di tutto per essere riammesso fra i cadetti.

ORGANICO – Dalla Serie A sono retrocesse Frosinone, Chievo ed Empoli, mentre dalla Serie C – al momento – sono state promosse Juve Stabia, Livorno, Pordenone e Pisa. Hanno fallito l’accesso alla massima serie dai playoff Cittadella, Benevento, Perugia, Pescara e Spezia; ha vinto il tanto discusso playout la Salernitana contro il Venezia. A metà classifica si sono posizionate Ascoli, Cosenza, Cremonese, Crotone, Livorno, Palermo (in virtù dei 20 punti di penalizzazione).