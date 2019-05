Serie B, niente playout: il Foggia resta in C, Palermo quarta retrocessa

La Lega B ha deciso, tramite un comunicato ufficiale, che non si disputeranno i playout: il Palermo è la quarta retrocessa dopo Carpi, Padova e Foggia, che hanno ottenuto sul campo tale risultato negativo. Questo significa che Venezia e Salernitana sono salve e giocheranno nel campionato cadetto anche nella prossima stagione, senza disputare alcuno spareggio. Per quanto riguarda i playoff, il Perugia scala dalla nona alla ottava posizione e le date sono confermate: si parte venerdì 17 e sabato 18 maggio con il primo turno eliminatorio. Gli umbri se la vedranno contro il Verona al Bentegodi, mentre lo Spezia dovrà giocare in casa contro il Cittadella. Entreranno successivamente in scena Benevento e Pescara.

Ecco il comunicato per intero: