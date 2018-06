Serie B, playoff: oggi Cittadella-Frosinone e Venezia-Palermo, le probabili formazioni

Si giocheranno questa sera le partite di andata delle semifinali playoff di Serie B. Si partirà alle 18.30 con Cittadella-Frosinone e poi alle 21 l’altra sfida Venezia-Palermo. Una serata di grande calcio vista l’importanza della posta in palio. Frosinone e Palermo sono fermi da 19 giorni mentre già rodati il Cittadella e il Venezia che nel precedente turno hanno eliminato rispettivamente Bari e Perugia. Due match sulla carta equilibrati e dall’esito incerto anche se i laziali e i siciliani hanno un leggero vantaggio per aver ottenuto un miglior piazzamento in campionato. Stasera si giocano le due sfide di andata, mentre quelle di ritorno saranno domenica: in caso di parità di punti e di gol, non sono previsti i tempi supplementari (e quindi nemmeno i rigori) e sarà ammessa alla finale la squadra che in campionato si è meglio piazzata, ossia Frosinone o Palermo che appunto giocano in casa la sfida di ritorno. Stesso regolamento in finale: si giocherà mercoledì 13 e sabato 16.

Queste le probabili formazioni:

Ore 18.30

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Settembrini, Iori, Bartolomei; Schenetti; Vido, Kouamé. All. Venturato FROSINONE (4-2-3-1): Vigorito; Ciofani, Terranova, Krajnc, Brighenti; Gori, Chibsah; Paganini, Ciano, Dionisi; Citro. All. Longo Ore 21 Venezia (3-5-2): Audero; Modolo, Andelkovic, Domizzi; Frey, Falzerano, Stulac, Pinato, Garofalo; Geijo, Litteri..Allenatore: Filippo Inzaghi.

Palermo (4-4-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Murawski, Jajalo, Coronado; Nestorovski, La Gumina. Allenatore: Roberto Stellone.