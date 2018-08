Serie B, ricorsi e ripescaggi: oggi è il turno dell’Entella. Difficile che il pallone rotoli prima di settembre

E’ veramente incredibile che ancora non si conosca chi parteciperà al campionato di Serie B. Mai come questa in questa bollente estate del pallone, si vive un clima di incertezza e confusione nello stilare il calendario del torneo cadetto. Tre club sono saltati ma tra ricorsi e contro ricorsi, ancora non è chiaro chi prenderà il posto di Avellino, Bari e Cesena. Addirittura ancora si discute se le squadre saranno 20 (come vuole la Lega B) o 22 (come vuole la Figc). Giornata odierna sarà caratterizzata dalla vicenda Entella che discute alla Corte d’appello la richiesta di retrocedere il Cesena (che quindi non sarebbe «escluso», facendo salvare il club ligure) per le plusvalenze con il Chievo, e su quella (probabilissima) del Palermo, che avanza ai giudici di 2° grado la stessa richiesta per il Parma. Ma è ovvio che entrambe, qualora venissero respinte, si rivolgeranno al Collegio di Garanzia, dove anche Ternana e Pro Vercelli attendono di discutere il proprio ricorso contro la riammissione ai ripescaggi in B di Novara e Catania. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, con le date ancora da fissare, il rischio di non avere un campionato di B prima di settembre è molto elevato.