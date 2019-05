Serie B, rigettato il ricorso del Palermo: playoff regolarmente al via domani

Niente sospensione dei playoff. Questa la decisione della Corte d’Appello della FIGC, che ha rigettatto il ricorso del Palermo. I rosanero, dopo la sentenza del TFN che li ha condannati alla retrocessione in Serie C per irregolarità gestionali tra il 2014 e il 2017, avevano infatti chiesto un rinvio degli spareggi promozione in attesa degli altri verdetti di giudizio. Spareggi che invece prenderanno il via regolarmente nella serata di domani, quando, alle 21, lo Spezia ospiterà il Cittadella. Sabato, allo stesso orario, toccherà invece a Verona e Perugia sfidarsi al Bentegodi nell’altro turno preliminare.