Serie B, ripescaggi: oggi tocca al Tfn. Catania però rompe l’asse con le quattro ricorrenti

Oggi dunque tocca al Tribunale federale esprimersi sul format della Serie B. Ieri il Tar del Lazio è stato chiaro: club sono ancora al primo grado della giustizia federale e non possono ottenere un pronunciamento del tribunale amministrativo, quindi, ricorso respinto. I ricorsi di Pro Vercelli, Ternana, Siena, Novara e Catania contro il blocco dei ripescaggi in Serie B, che hanno cristallizzato il torneo a 19 squadre, sono ancora pendenti al Tribunale federale, dinanzi al quale soltanto oggi si discuterà l’udienza (mentre è stata annullata per ovvi motivi quella fissata al Coni). Dopo il verdetto di primo grado, ci sarà un pronunciamento della Corte d’appello, e successivamente si andrà al Collegio di garanzia. E solo dopo che si sarà espressa la Cassazione dello sport – tra non meno di un mese, forse anche di più – ci si potrà rivolgere al tribunale amministrativo con la ragionevole certezza che una decisione la prenderà. Fino ad allora, vale quanto fissato ieri dal presidente Germana Panzironi: «A fronte di una tale situazione (ovvero di un giudizio ancora in itinere dinanzi agli organi della giustizia sportiva), deve ritenersi preclusa al giudice statale la possibilità di adottare una qualche decisione di natura giurisdizionale».

Non è chiaro però quando le cinque ricorrenti avranno la certezza di appartenere all’uno o all’altro campionato. La Lega Pro ha stabilito che dovessero tornare in campo, già a partire da domani. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Pro Vercelli, Ternana, Siena e Novara, tranne il Catania, non vorrebbero giocare domani aspettando il 9 ottobre ed inoltre hanno inviato una nuova istanza al sottosegretario Giorgetti, e per conoscenza al presidente della Lega Pro, «…affinché il Governo intervenga, mediante l’adozione di un provvedimento straordinario, al fine di azzerare tutti i contenziosi attualmente in essere e, conseguentemente, provvedere al reintegro di tutte le società escluse dal campionato di Serie B».